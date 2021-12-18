«Внешэкономбанк» Туркменистана получил разрешение на долевое участие в создании «Туркменской инвестиционной компании»

Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана примет долевое участие в создании туркмено-эмиратского акционерного общества закрытого типа (АОЗТ) «Туркменская инвестиционная компания». Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает туркменскому «Внешэкономбанку» как учредителю акционерного общества закрытого типа «Туркменская инвестиционная компания» принять долевое участие в размере 50 процентов доли основного капитала. Согласно документу, эта мера принята в целях эффективного использования инвестиционных возможностей Туркменистана, повышения конкурентоспособности экономики государства и увеличения объемов привлекаемых инвестиций.

Соглашение о создании АОЗТ «Туркменская инвестиционная компания» было подписано в октябре этого года в ходе визита президента Туркменистана в Абу-Даби.

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