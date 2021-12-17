В Ашхабаде обсудили вопросы реализации экспортного потенциала Туркменистана

В Ашхабаде в онлайн-формате состоялась международная конференция, посвященная развитию торговых отношений Туркменистана с зарубежными партнерами и реализации экспортного потенциала страны.

В работе форума приняли участие руководители и представители туркменских государственных предприятий, члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, занятые в сфере производства экспортной продукции, а также их зарубежные партнеры.

На конференции было отмечено, что Туркменистан развивает торгово-экономические связи с более чем 80 государствами мира. Также выступившие подчеркнули, что в январе-октябре текущего года доля экспорта во внешнеторговом обороте страны составила 58,6 процента, и по сравнению с 2020 годом, продажа туркменской продукции за рубеж увеличилась на 29,1 процента.

Особое внимание на конференции было уделено вопросам вступления Туркменистана во Всемирную торговую организацию (ВТО). В частности, было отмечено, что членство в ВТО облегчит государственным и частным предприятиям выход на внешние рынки.

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