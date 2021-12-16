В столице Туркменистана состоялась церемония зажжения огней на главной елке страны

В Ашхабаде состоялась церемония зажжения огней на главной елке страны, традиционно предваряющая мероприятия в честь прихода новогоднего праздника.

По традиции зеленая красавица, увенчанная восьмиконечной звездой и цифрами 2022, установлена в центре сказочного городка, созданного на площади перед культурно-развлекательным центром «Алем» («Вселенная»), где ежегодно проходят новогодние торжества. Высота главной елки страны составляет 38 с половиной метров, ее диаметр – 16 метров.

В церемонии зажжения огней приняли участие Аяз Баба (Дед Мороз) и его внучка Гарпамык (Снегурочка), которые прибыли к новогодней елке в белоснежном фаэтоне в сопровождении эскорта всадников. Кульминационный момент церемонии наступил, когда красавица-елка засверкала мириадами ярких огней, возвещая о скором приходе волшебного, веселого и доброго праздника. Затем здесь состоялся праздничный концерт, и все дети, принявшие участие в новогоднем представлении, получили подарки от президента Туркменистана.

Вслед за зеленой красавицей в столице разноцветными огоньками засверкали и другие новогодние елки, установленные в велаятах (областях), а также в центрах городов и сел страны.

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