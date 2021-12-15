В МИД Туркменистана подвели итоги празднования Международного дня нейтралитета

В МИД Туркменистана состоялась встреча за круглым столом, посвященная мероприятиям, прошедшим в Ашхабаде в рамках Международного дня нейтралитета. Во встрече приняли участие руководители и сотрудники внешнеполитического ведомства страны, а также главы дипломатических миссий Туркменистана, аккредитованных за рубежом.

Участники круглого стола обсудили итоговый документ, принятый по итогам международной конференции «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития». Они отметили, что в этом документе подчеркнута актуальность призыва к Генеральному секретарю ООН и странам – членам организации продолжить практику проведения глобальных кампаний по продвижению культуры мира. Итоговый документ предлагает объявить «Глобальное десятилетие культуры мира и доверия» на 2023–2032 годы на уровне Генеральной Ассамблеи ООН.

Выступившие на встрече особо отметили, что итоговый документ международного форума содержит призыв государствам – членам ООН проводить ежегодно 12 декабря мероприятия, направленные на повышение осведомленности общественности о роли и значении политики нейтралитета.

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