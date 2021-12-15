На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 103 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 103 сделки на 5 миллионов 989 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Казахстана приобрели вакуумный газойль, выработанный на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе, и авиационный керосин Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, иностранным коммерсантам были реализованы пряжа хлопчатобумажная, гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен (ГК «Туркменхимия») и ковры ручной работы на общую сумму 240 миллионов 84 тысячи манатов.

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