Туркменистан направил гуманитарный груз в Афганистан

Из Туркменистана в соседний Афганистан доставлен гуманитарный груз с продовольственной, текстильной и хозяйственной продукцией, а также с нефтепродуктами.

Как известно, в ходе расширенного заседания правительства, состоявшегося 10 декабря нынешнего года, президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение о направлении в Афганистан гуманитарного груза. Этот шаг был предпринят в целях продолжения на системной и регулярной основе оказания соседнему Афганистану содействия и всесторонней поддержки в экономической, социальной и гуманитарной сферах.

В соответствии с распоряжением президента туркменской стороной обеспечена поставка гуманитарной помощи братскому афганскому народу в объеме 1200 тонн грузов различного назначения: текстильной продукции, продовольствия, а также 20 железнодорожных цистерн с нефтепродуктами.

В церемонии вручения гуманитарного груза приняла участие представительная делегация из Туркменистана. Афганскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Афганистана Мухаммад Аббас Станикзай, глава провинции Герат Нур Ахмад Исламджар, а также другие представители официальных ведомств страны.

Нынешняя гуманитарная акция стала очередным шагом систематической полномасштабной поддержки процессов социально-экономического возрождения Афганистана, наглядной демонстрацией твердой позиции Туркменистана использовать в качестве мер урегулирования ситуации в Афганистане исключительно мирные политико-дипломатические средства.

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