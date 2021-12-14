Президенты Туркменистана и Ирана обсудили по телефону вопросы развития двустороннего партнерства

Ключевые вопросы развития двустороннего партнерства обсудили по телефону президенты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси. Иранский лидер поздравил своего туркменского коллегу с Международным днем нейтралитета и 26-й годовщиной нейтралитета Туркменистана и подтвердил приверженность своей страны расширению отношений с Ашхабадом.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия в топливно-энергетическом и транспортно-коммуникационном комплексах, легкой промышленности, сельском хозяйстве и перерабатывающих отраслях. В этой связи была отмечена роль межправительственной туркменско-иранской комиссии и актуальность более эффективного использования потенциала этой структуры.

Главы двух дружественных государств затронули также ряд актуальных вопросов международной политики, представляющих взаимный интерес. Отметив совпадение или близость позиций по актуальным проблемам современности, собеседники подчеркнули, что консолидация усилий в обеспечении мира и устойчивого развития отвечает общим целям и национальным интересам. Была также подтверждена приверженность сторон конструктивному взаимодействию в рамках международных организаций, в первую очередь ООН.

Говоря о важности взаимодействия в гуманитарной сфере, собеседники также отметили наличие значительного потенциала сотрудничества в области науки, образования, культуры, искусства и спорта.

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