В Туркменистане отметили Международный день нейтралитета

Туркменистан широко отметил Международный день нейтралитета и 26-ю годовщину принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о постоянном нейтралитете страны.

Главные мероприятия праздника прошли в Ашхабаде, где при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялась церемония возложения цветов к монументу Нейтралитета. Глава государства возложил венок к подножию величественного памятника, воздвигнутого в живописном уголке туркменской столицы – предгорьях Копетдага.

Вслед за туркменским лидером цветы к монументу возложили руководители парламента, правительства, военных и правоохранительных структур, министерств, ведомств, мэрии Ашхабада, послы Туркменистана в зарубежных государствах, главы дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в стране, старейшины и представители общественных объединений.

В качестве почетных гостей на церемонию также были приглашены участники состоявшейся накануне международной конференции «Политика мира и доверия – основа обеспечения международного мира, безопасности и устойчивого развития».

Также в столичном Дворце мукамов Государственного культурного центра состоялся праздничный концерт, посвященный Международному дню нейтралитета и 26-летию статуса постоянного нейтралитета Туркменистана. Мероприятия, посвященные празднику, прошли во всех регионах Туркменистана.

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