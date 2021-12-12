Президент Туркменистана встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрава Нозири, прибывшего в Туркменистан для участия в торжествах в честь Международного дня нейтралитета.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках ОЭС в свете туркменского председательства в организации в текущем году. В этой связи была отмечена актуальность инициатив Туркменистана, выдвинутых на 15-м саммите ОЭС, который прошел 28 ноября в Ашхабаде.

Также стороны обсудили возможности активизации сотрудничества по таким актуальным для региона направлениям, как торгово-экономическая и инвестиционная сфера, промышленность, внедрение инноваций и передовых технологий.

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