Президент Туркменистана провел переговоры с генеральным секретарем Организации тюркских государств

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял генерального секретаря Организации тюркских государств Багдада Амреева, прибывшего в Ашхабад для участия в торжествах в честь Международного дня нейтралитета.

В ходе встречи стороны отметили важность получения Туркменистаном статуса наблюдателя в Организации тюркских государств в ноябре текущего года. Стороны подчеркнули, что это событие ознаменовало начало качественно нового этапа сотрудничества Туркменистана с организацией. Также глава государств и его гость обменялись мнениями о перспективах развития партнерства в энергетике, экологии, инновационных технологиях, а также на транспорте и в логистике.

Отдельной темой переговоров стало празднование 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Стороны отметили, что в ближайшие три года во всех тюркских странах пройдут мероприятия, посвященные этой дате.

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