Президент Туркменистана принял генерального секретаря Международной организации тюркской культуры

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял генерального секретаря Международной организации тюркской культуры Дюсена Касеинова, прибывшего в Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному дню нейтралитета.

В ходе встречи глава Туркменистана и его гость обменялись мнениями по приоритетным аспектам сотрудничества, высказавшись за дальнейшее углубление контактов по линии культуры и искусства, стимулирование творческих обменов. Особое внимание стороны уделили вопросам подготовки к 300-летнему юбилею туркменского поэта-философа Махтумкули Фраги.

Стороны отметили, что творческое наследие Махтумкули, пронизанное высокими гуманистическими идеалами, является достоянием не только тюркоязычных народов, но и всего человечества.

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