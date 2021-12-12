Глава регионального представительства Красного Креста провела переговоры в МИД Туркменистана Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Центральной Азии Сангитой Кениг, прибывшей в Ашхабад с визитом. Стороны обсудили вопросы расширения партнерства Ашхабада с МККК в сферах, представляющих взаимный интерес. Особое внимание было уделено проблемам имплементации международного гуманитарного права в национальное законодательство и развития деятельности Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана. В ходе переговоров Сангита Кениг поздравила руководителя МИД с 26-летием нейтралитета Туркменистана и отметила большие достижения страны в гуманитарной сфере. © TURKMENISTAN.RU, 2021