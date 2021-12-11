Президент Туркменистана помиловал в честь Дня нейтралитета более 300 осужденных граждан

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, а также по случаю 26-й годовщины постоянного нейтралитета Туркменистана помиловал 338 осужденных граждан. Соответствующий указ глава государства подписал на расширенном заседании правительства Туркменистана. Документ освобождает помилованных от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы.

Подписав соответствующий указ, Гурбангулы Бердымухамедов поручил руководителям правоохранительных органов принять необходимые меры, чтобы освобожденные из мест заключения граждане в ближайшее время вернулись к своим семьям. Он также поручил главам местных администраций помочь помилованным гражданам с трудоустройством.

© TURKMENISTAN.RU, 2021