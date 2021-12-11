В Ашхабаде прошла международная конференция мира и доверия

В туркменской столице состоялась международная конференция «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития» в честь 26-летия постоянного нейтралитета Туркменистана и Международного дня нейтралитета. В форуме принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Участниками конференции стали депутаты туркменского парламента, члены кабинета министров Туркменистана, главы международных и региональных организаций, руководители дипломатических миссий и представительств международных организаций в Ашхабаде, ректоры вузов Туркменистана, представители местных СМИ, а также зарубежные журналисты, аккредитованные в Туркменистане.

В своем выступлении президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что принципы миролюбия, доверия, открытости к диалогу органично присущи фундаменту внешней политики Туркменистана – постоянному нейтралитету. Кроме того, президент Туркменистана акцентировал внимание на необходимости формирования новой философии международных отношений, основанной на четко выверенных политических критериях, здоровом, позитивном прагматизме, общепризнанных и понятных всем человеческих ценностях.

Участники конференции заслушали выступления генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Х. Нозири, генерального секретаря Организации тюркских государств Б. Амреева, генерального секретаря Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Д. Касеинова, специального представителя генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Н. Герман, постоянного координатора ООН в Туркменистане Д. Шлапаченко и главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде Д. Макгрегора.

По итогам Международного форума мира и доверия был подписан солидный пакет документов, насчитывающий 26 многосторонних актов. Международная конференция продолжилась в пленарных заседаниях.

© TURKMENISTAN.RU, 2021