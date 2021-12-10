В Ашхабаде открылась виртуальная выставка, посвященная 26-летию нейтралитета Туркменистана

В Ашхабаде состоялось открытие международной виртуальной выставки «Постоянно нейтральный Туркменистан» и конференции, посвященной 26-летию нейтралитета страны.

Министерства, ведомства, регионы и крупные предприятия страны разместили на специальных мониторах статистическую информацию и свои виртуальные стенды, знакомящие потенциальных зарубежных партнёров и интернет-аудиторию с экспортным потенциалом страны для установления взаимовыгодного сотрудничества. Посетители виртуальной выставки могут получить информацию о выпускаемой продукции и оказываемых услугах на трех языках – туркменском, русском и английском. Международная виртуальная выставка размещена на официальном сайте МИД Туркменистана (mfa.gov.tm).

На конференции, проходившей в рамках выставки, руководители и представители различных министерств и ведомств выступили с обзорами о достижениях Туркменистана за годы нейтралитета. В выступлениях были приведены данные о наращивании экспорта продукции, а также о внедрении в различные сферы жизни государства и общества цифровых технологий.

© TURKMENISTAN.RU, 2021