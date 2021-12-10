Президент Туркменистана принял губернатора Астраханской области

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял губернатора Астраханской области Российской Федерации Игоря Бабушкина, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы реализации потенциала международного морского порта Туркменбаши. В этой связи была отмечена целесообразность организации на регулярной основе пассажирско-грузовых рейсов из Туркменбаши в порты ряда прикаспийских государств, в том числе в российский порт Оля.

Стороны также обсудили вопросы наращивания партнерства в нефтехимической промышленности, судостроении и судоремонте. Особое внимание при этом было уделено развитию сотрудничества между представителями деловых кругов Туркменистана и России. Предметом обсуждения также стало дальнейшее развитие традиционных гуманитарных контактов. Российский губернатор высказался за продолжение практики обучения студентов из Туркменистана в высших и специальных учебных заведениях Астраханской области.

В ходе встречи Игорь Бабушкин выразил признательность Гурбангулы Бердымухамедову за внимание, уделяемое расширению двустороннего сотрудничества, а также за гуманитарную помощь, оказанную Туркменистаном Астраханской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В рамках визита в Ашхабад также состоялась встреча Игоря Бабушкина с вице-премьером, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым и вице-премьером по вопросам экономики Сердаром Бердымухамедовым. В ходе беседы была обсуждена совместная работа в рамках Туркменско-астраханского совета по вопросам предпринимательства. Кроме того, стороны рассмотрели вопросы расширения взаимодействия в торговле, строительстве, судостроении и морской логистике. В этой связи была отмечена эффективность партнерства турк­менской стороны с предприятиями Астраханской области, в частности, с ОАО «Первомайский судоремонтный завод» по проведению ремонта туркменских сухогрузов и нефтеналивных танкеров.

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