Туркменистан принял онлайн-участие в конференции «Италия + Центральная Азия»

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов выступил с видеообращением на второй министерской конференции «Италия + Центральная Азия», прошедшей в Ташкенте. Во встрече приняли участие руководители внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, Италии, а также представители Европейского союза.

Участники переговоров обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества по актуальным проблемам международной и региональной повестки. Особое внимание было уделено вопросам политического и экономического взаимодействия.

В своем видеообращении Р. Мередов отметил схожесть или совпадение позиций государств, принимающих участие в многостороннем диалоге, по наиболее важным вопросам мировой политики. По мнению главы МИД Туркменистана, переговоры в формате «Италия + Центральная Азия» направлены на укрепление мира и стабильности, а также демонстрируют приверженность участников встречи принципам миролюбия и доверия.

Говоря о пандемии как новом глобальном вызове, Р. Мередов отметил, что Ашхабад полностью поддерживает консолидированные действия мирового сообщества по борьбе с негативными последствиями пандемии. Министр подчеркнул, что Туркменистан выдвинул инициативы по созданию необходимых условий для системного взаимодействия ученых-медиков и экспертов, в том числе в рамках международных организаций.

Касаясь темы многостороннего сотрудничества в сфере экологии и охраны окружающей среды, глава туркменского внешнеполитического ведомства отметил, что Ашхабад также принимает практические меры по решению проблемы изменения климата.

В рамках конференции также состоялся круглый стол на тему «Современное состояние и перспективы развития научного сотрудничества между Италией и Центральной Азией».

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