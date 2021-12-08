Туркменистан и ООН обсудили вопросы взаимодействия в области устойчивого развития

Состоялось онлайн-заседание совместного руководящего и координационного комитета по реализации рамочной программы сотрудничества между Туркменистаном и ООН в области устойчивого развития на 2021-2025 годы. В заседании приняли участие руководители и сотрудники МИД Туркменистана, ряда министерств и ведомств страны, а также главы и представители структурных подразделений ООН, аккредитованных в Ашхабаде.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы развития взаимодействия Туркменистана и ООН, а также со специализированными агентствами организации в области обеспечения безопасности, гендерного равенства, экологии и других. Особое внимание было уделено ходу реализации рамочной программы сотрудничества между Туркменистаном и ООН в области устойчивого развития на 2021-2025 годы.

Также стороны обсудили вопросы имплементации совместных проектов социально-экономической направленности и активизации многостороннего взаимодействия по линии медицинской дипломатии.

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