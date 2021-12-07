«Русский дом в Ашхабаде» провел для женщин-предпринимателей семинар по развитию партнерства с коллегами из России

Семинар по продвижению собственного бизнеса и развитию делового сотрудничества с российскими партнерами был проведен для женщин-предпринимателей «Русским домом в Ашхабаде». Семинар был организован представительством агентства «Россотрудничество» в Туркменистане и экспертами консалтинговой компании MCT Agency.

Участницы получили навык налаживания партнерских отношений через планирование совместных проектов и мероприятий. Особое внимание было уделено вопросам интернет-коммуникаций, которые в бизнес-среде имеют свои особенности. В частности, участницы получили рекомендации по участию в онлайн-форумах, деловой переписке и телефонных переговорах.

В ходе семинара представители Центра поддержки экспорта Астраханской области поделились практическим опытом увеличения поставок в страны Каспийского региона и рассказали о возможностях развития партнерских отношений с российскими предпринимателями.

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