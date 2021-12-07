На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 20 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 20 сделок на 6 миллионов 853 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана, Узбекистана и Киргизии приобрели авиационный и осветительный керосин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Также коммерсанты из Афганистана закупили сжиженный газ (ГК «Туркменгаз») и ковры ручной работы. Общая сумма сделок составила 6 миллионов 853 тысячи долларов США.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменхимия») и ковры ручной работы на общую сумму 39 миллионов 11 тысяч манатов.

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