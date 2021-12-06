На заседании нижней палаты парламента принят ряд законопроектов

Ряд актуальных законопроектов принят на очередном, шестнадцатом заседании нижней палаты парламента Туркменистана – Меджлиса.

На рассмотрение парламентариев были вынесены проекты законов «О социальных услугах», «О профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними», «Об охоте и охране охотничьих богатств», а также касающиеся совершенствования действующего законодательства. В частности, нижняя палата обсудила проекты законов о внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Туркменистана, Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях, закон «О суде», Воздушный кодекс Туркменистана, Налоговый кодекс Туркменистана.

Все проекты законодательных актов, вынесенные на рассмотрение Меджлиса, после подробного обсуждения были единогласно приняты. В соответствии с законодательством Туркменистана теперь принятые Меджлисом проекты законов поступят на рассмотрение верхней палаты парламента Халк Маслахы (Народный Совет), после чего обретут законную силу.

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