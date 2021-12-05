Туркменистан принял участие в заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ

Делегация Туркменистана приняла участие в 28-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников ОБСЕ в Стокгольме, которое прошло под председательством главы МИД Швеции Анн Линде.

В ходе встречи были обсуждены вопросы обеспечения безопасности, предотвращения вооруженных конфликтов, противодействия транснациональным угрозам, сотрудничества в области охраны окружающей среды и гендерного равенства.

Туркменская сторона изложила видение Ашхабада по решению вышеназванных проблем, отметив, что важным элементом сохранения необходимого уровня безопасности на пространстве ОБСЕ является повышение уровня взаимного доверия на высшем уровне и развития диалога между народами различных культур и цивилизаций. В этой связи туркменская сторона выразила поддержку усилиям шведского председательства, направленным на укрепление диалога и доверия в ОБСЕ.

Также туркменская сторона подчеркнула необходимости консолидации усилий международного сообщества для содействия афганскому мирному процессу и продолжению диалога по поиску путей стабилизации ситуации в стране. Также была подчеркнута готовность Туркменистана и дальше оказывать гуманитарную помощь Афганистану.

По итогам заседания СМИД на основе консенсуса были приняты соответствующие решения, определяющие стратегию ОБСЕ в области обеспечения безопасности и стабильности.

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