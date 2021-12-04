|04.12.21 09:59
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Рост ВВП Туркменистана за 11 месяцев года составил 6,2 процента
Рост валового внутреннего продукта Туркменистана за 11 месяцев 2021 года составил 6,2 процента. Об этом было сказано на расширенном заседании правительства страны по итогам социально-экономического развития Туркменистана за январь-ноябрь текущего года.
На заседании было отмечено, что в сопоставлении с тем же периодом прошлого года объем розничного товарооборота увеличился на 16,5 процента, а показатели внешнеторгового оборота – на 18,6 процента.
Также на заседании правительства страны было подчеркнуто, что за январь–ноябрь текущего года заработная плата по крупным и средним предприятиям, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла на 10,5 процента.
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