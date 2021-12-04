Президент Туркменистана поручил организовать отправку гуманитарной помощи в Афганистан Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил в ближайшее время организовать отправку гуманитарной помощи в Афганистан. Соответствующее поручение туркменский лидер дал вице-премьеру, главе МИД Туркменистана Рашиду Мередову на расширенном заседании правительства. Неделю назад, выступая в Ашхабаде на саммите Организации экономического сотрудничества, президент Туркменистана призвал государства - членов организации оказать афганскому народу неотложную гуманитарную помощь. © TURKMENISTAN.RU, 2021