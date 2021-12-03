Состоялось онлайн-заседание туркменско-киргизской межправительственной комиссии

Состоялось пятое заседание Межправительственной туркменско-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству в онлайн-формате. Во встрече приняли участие руководители и представители ведущих министерств, ведомств и деловых кругов двух стран.

В ходе переговоров стороны обсудили меры по диверсификации партнерства в торгово-экономической сфере. Особое внимание было уделено наращиванию объёмов взаимного товарооборота. В этой связи была подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер, направленных на увеличение экспортно-импортных операций и расширение номенклатуры поставляемых товаров и услуг, а также наращивание связей в области инвестиций.

Участники встречи также выразили заинтересованность в расширении контактов в сфере промышленности, транспорта, сельского хозяйства, в топливно-энергетическом секторе и других отраслях. В частности, прозвучали предложения о совместной работе по транспортному коридору, призванному дать Киргизии выход в Каспийское море. В этой связи туркменская сторона предложила киргизским партнерам рассмотреть возможность использования мощностей международного морского порта Туркменбаши при перевозке грузов по направлению Восток – Запад – Восток.

В ходе переговоров стороны также рассмотрели вопросы расширения взаимодействия в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. По итогам работы Межправительственной туркменско-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству был подписан соответствующий протокол.

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