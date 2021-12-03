Премьер-министр Индии пригласил президента Туркменистана на День Республики и саммит высокого уровня

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 26 января 2022 года в Нью-Дели на празднование Дня Республики и саммит высокого уровня «Индия - Центральная Азия». Об этом говорится в послании главы индийского правительства на имя туркменского лидера.

«Хотел бы сердечно пригласить Вас посетить Индию в качестве почетного гостя на празднование Дня Республики в Нью-Дели 26 января 2022 года. Для нас также будет честью принять контингент ваших Вооруженных Сил для участия в параде в честь Дня Республики», - говорится в послании.

Премьер-министр также подчеркнул, что Индия рассматривает Центральную Азию в контексте развития отношений добрососедства и привержена динамичному партнерству с регионом.

«Воспользовавшись присутствием лидеров стран Центральной Азии на праздновании Дня Республики в Индии, я также предлагаю организовать саммит высокого уровня «Индия - Центральная Азия» для обсуждения коллективных подходов к общим вызовам в регионе, что выведет наши отношения на новый уровень», - отметил в послании Нарендры Моди.

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