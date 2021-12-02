Эксперты ВОЗ завершили миссию в Туркменистане

Экспертная группа высокого уровня Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) завершила в Туркменистане свою работу, направленную на повышение потенциала национального здравоохранения с учетом пандемии коронавируса нового типа.

Эксперты ВОЗ в ходе встреч с туркменскими специалистами обсуждали меняющийся характер пандемии во всем регионе из-за распространения дельта-варианта. Особое внимание было уделено появлению и распространению в мире новых мутаций даже в странах с высоким уровнем вакцинации.

Эксперты ВОЗ также имели возможность посетить несколько медицинских учреждений для выработки рекомендаций в таких областях, как профилактика неинфекционных заболеваний, борьба против курения и использование информационных систем национального здравоохранения.

Организовать поездку экспертов ВОЗ в Туркменистан было решено в ходе недавнего визита в Ашхабад директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

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