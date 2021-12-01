Глава МИД Туркменистана был принят в Душанбе президентом Таджикистана

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в рамках участия в 14-м форуме сотрудничества «Центральная Азия - Республика Корея» был принят президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В ходе беседы стороны обсудили итоги 15-го саммита глав государств – членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), состоявшегося в минувшее воскресенье в Ашхабаде. Стороны отметили, что саммит ОЭС стал эффективной платформой для обмена мнениями по самому широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.

Касаясь вопросов двусторонней повестки дня, стороны отметили поступательное развитие туркменско-таджикского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также в рамках визита в Душанбе министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры со своим корейским коллегой Чон Ый Ёном. В ходе беседы министры отметили позитивную динамику развития партнерства Туркменистана и Республики Корея в двустороннем и многостороннем форматах. В этой связи дипломаты высоко оценили деятельность форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея», выступающего в качестве регулярной многосторонней консультативной площадки.

Стороны особо отметили значение переговоров в этом формате для развития партнерства между государствами Центральной Азии и Республикой Корея в таких сферах, как энергетика, транспорт, цифровизация, текстильная и лесная промышленность, сельское хозяйство, климат, здравоохранение, туризм и культура.

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