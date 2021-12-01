Туркменистан принял участие в форуме сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея»

Делегация Туркменистана приняла участие в 14-м форуме сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея» на уровне министров иностранных дел, который состоялся в Душанбе. Туркменскую делегацию на переговорах возглавил вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов.

Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в области лесного хозяйства, «зеленой» энергетики, здравоохранения и цифровых технологий. Особое внимание было уделено проблемам взаимодействия государств Центрально-Азиатского региона и Республики Корея с учетом последствий пандемии, а также региональных и глобальных процессов.

Выступая на форуме, глава МИД Туркменистана отметил последовательное развитие сотрудничества между странами Центральной Азии и Республикой Корея, подчеркнув активизацию политико-дипломатического взаимодействия государств данного формата на международной арене.

Мередов рассказал о работе, ведущейся в Туркменистане по развитию «зеленой» экономики, в том числе по расширению природоохранной оставляющей таких отраслей, как энергетика и промышленность. Также министр затронул актуальные вопросы совместной деятельности в сфере здравоохранения, включая вклад в общую борьбу с распространением коронавируса.

Касаясь вопросов обеспечения всеобщего мира, безопасности и стабильного развития, Мередов подчеркнул, что Ашхабад поддерживает деятельность международного сообщества, направленную на достижение стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, предупреждению и нейтрализации конфликтных ситуаций. В это связи он особо подчеркнул твердую приверженность Туркменистана участию в форуме сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея».

В рамках форума также состоялась первая онлайн-встреча бизнесменов стран Центральной Азии и Республики Корея.

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