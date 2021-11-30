В Ашхабаде состоялся брифинг, посвященный итогам 15-го саммита лидеров Организации экономического сотрудничества

В Ашхабаде состоялся брифинг, посвящённый итогам 15-го саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Во встрече, организованной МИД Туркменистана, приняли участие генеральный секретарь ОЭС, руководители дипломатических миссий государств-членов ОЭС, ряда других зарубежных стран и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, а также представители национальных и зарубежных СМИ.

Перед началом брифинга состоялась церемония вручения представителю Туркменистана специальной награды ОЭС. В соответствии с решением состоявшегося накануне в Ашхабаде 15-го саммита ОЭС в категории «История, культура, литература и изобразительное искусство» награда присуждена главному научному сотруднику Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана, доктору Язгылычу Оразгылыджову.

Затем состоялся брифинг, на котором были освещены итоги 15-го саммита Организации экономического сотрудничества.

Комментируя основные решения, принятые на встрече, вице-премьер, глава МИД Туркменистан Рашид Мередов отметил, что Ашхабадский форум по масштабу и уровню принятых решений способен оказать долгосрочное конструктивное воздействие на всю геоэкономическую картину на континенте.

Министр подчеркнул, что на саммите ОЭС согласованы совместные действия, направленные на внедрение экологически чистых энергетических технологий, приняты решения по укреплению сотрудничества в борьбе с CОVID-19, развитию транспортной и коммуникационной инфраструктуры на пространстве ОЭС, а также о более эффективном использовании обширных энергетических ресурсов региона.

На брифинге также выступили генеральный секретарь ОЭС, главы диппредставительств стран-членов организации, ряда других иностранных государств и международных организаций. В выступлениях была подчеркнута важность активизации межгосударственного сотрудничества на пространстве ОЭС, что способствует обеспечению мира, устойчивого развития и безопасности в региональном и глобальном масштабе.

© TURKMENISTAN.RU, 2021