Президент Туркменистана провел переговоры с главой российской компании «Лукойл»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял главу российской нефтегазовой компании «Лукойл» Вагита Алекперова. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным направлениям и перспективам двустороннего партнёрства в нефтегазовой отрасли.

Особое внимание стороны уделили вопросам освоения углеводородных ресурсов Каспийского региона, где ключевым фактором является налаживание согласованного международного взаимодействия, базирующегося на правовых нормах и уважении интересов друг друга.

В ходе переговоров президент Туркменистана отметил плодотворность давних партнёрских связей с компанией «Лукойл» и подчеркнул заинтересованность страны во внедрении в отрасль инновационных, экологически чистых технологий, где российская компания имеет хороший опыт.

Вагит Алекперов ознакомил главу государства с текущей деятельностью компании в Туркменистане и подготовленными предложениями по продвижению новых совместных проектов в акватории Каспия. Российский бизнесмен также отметил, что созданный на туркменском рынке благоприятный инвестиционный климат способствует росту инвестиций в разработку углеводородных месторождений и строительство сопутствующей инфраструктуры.

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