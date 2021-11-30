На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 24 сделки На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 24 сделки на 25 миллионов 509 тысяч долларов США. В ходе торгов предприниматели из Афганистана приобрели сжиженный газ (ГК «Туркменгаз»). Предметом сделок бизнесменов из Турции, Польши, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана стал полиэтилен (ГК «Туркменхимия»). За манатные средства коммерсанты из Афганистана и Узбекистана закупили ковры ручной работы на общую сумму более 48 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полиэтилен, хлопок-волокно и ковры ручной работы на общую сумму 160 миллионов 269 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2021