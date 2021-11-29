В Ашхабаде состоялся 15-й саммит Организации экономического сотрудничества

В Ашхабаде под председательством президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялся 15-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Во встрече, прошедшей в рамках туркменского председательства в организации, приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана – Сейед Эбрахим Раиси, Киргизии – Садыр Жапаров, Пакистана – Ариф Алви, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Турции – Реджеп Тайип Эрдоган, Узбекистана – Шавкат Мирзиеев, а также премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири.

Выступая на саммите, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан, приняв на предыдущем саммите председательство в ОЭС, приложил все усилия для того, чтобы совместная работа приобрела должную динамику и была наполнена новыми созидательными импульсами. По словам главы государства, в числе важнейших приоритетов организации туркменская сторона видит развитие сотрудничества в транспортной и энергетической сферах, которое сегодня объективно выступает в качестве определяющей тенденции глобального экономического роста.

Он отметил, что Ашхабад в партнерстве с рядом государств-членов ОЭС за последние годы приступил к осуществлению крупных инфраструктурных проектов.

По его словам, Туркменистан особое внимание уделяет активизации транспортно-транзитного сообщения по линиям Восток – Запад и Север – Юг, где речь идет о создании транспортных коридоров Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман, а также Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция. Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что перечисленными проектами имеющиеся совместные возможности далеко не исчерпываются.

В завершение своего выступ­ления президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил участников саммита с Днем образования ОЭС и пожелал всем новых успехов в упрочении межгосударственного сотрудничества.

Затем туркменский лидер предоставил слово участникам саммита ОЭС. Выступившие поблагодарили Туркменистан за успешное председательство в организации, отметив, что 15-й саммит является уникальной возможностью для подтверждения общих обязательств и усилий по расширению регионального парт­нёрства. Участники встречи также высказали свои взгляды на решение тех или иных региональных и глобальных проблем.

Затем на саммите был решен вопрос определения страны-председателя ОЭС в будущем году и места проведения очередной встречи глав государств. Согласно установленному механизму ротации в 2022 году председательство в ОЭС переходит к Республике Узбекистан. В этой связи глава Туркменистана поздравил президента Шавката Мирзиеева и выразил уверенность, что узбекское председательство даст мощный импульс дальнейшей реализации потенциала ОЭС. Что касается места и даты проведения следующего саммита ОЭС, было отмечено, что они будут определены сторонами по дипломатическим каналам, о чем секретариат ОЭС, согласно установленным правилам процедуры, уведомит членов организации.

В честь участников 15-го саммита ОЭС президент Туркменистана дал официальный прием. По его завершении туркменский лидер попрощался со своими зарубежными коллегами. В этот же день высокие гости отбыли из туркменской столицы.

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