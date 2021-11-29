Президенты Туркменистана и Турции провели переговоры в Ашхабаде

В Ашхабаде состоялись переговоры между президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в Туркменистан с двухдневным государственным визитом.

После церемонии официальной встречи главы двух государств провели переговоры в формате «один на один», в ходе которых обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По окончании переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов. Стороны подписал соглашение о сотрудничестве между Государственным информационным агентством Туркменистана и Анатолийским агентством, соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинских наук, меморандум о взаимопонимании по совместной туркмено-турецкой общеобразовательной средней школе, меморандум о взаимопонимании по сотрудничестве в коневодческой отрасли и т.д.

Под аплодисменты присутствующих президент Гурбангулы Бердымухамедов и президент Реджеп Тайип Эрдоган поставили свои подписи под совместным заявлением. По завершении церемонии подписания документов главы двух государств выступили с обращениями к представителям средств массовой информации.

По окончании пресс-конференции состоялась торжественная церемония награждения президента Турецкой Республики государственной наградой Туркменистана – орденом «За вклад в развитие сотрудничества». Президент Турции выразил Гурбангулы Бердымухамедову признательность за оказанную честь и отметил, что рассматривает эту награду как символ многовековой дружбы между двумя братскими народами, наглядное свидетельство взаимного стремления к дальнейшему сближению двух стран.

Вечером глава Туркменистана в честь президента Реджепа Тайипа Эрдогана дал официальный ужин, на котором лидеры двух стран обменялись речами.

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