В Ашхабаде состоялось заседание Совета министров иностранных дел стран ОЭС

В Ашхабаде накануне саммита лидеров стран – членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), состоялось 25-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) организации.

В начале заседания с речью выступил генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири, которые проинформировал глав внешнеполитических ведомств о текущем положении дел в организации.

Затем выступил председатель 25-го заседания СМИД ОЭС, вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов. В своем выступлении он отметил, что ОЭС на протяжении многих лет служит эффективным механизмом развития и укрепления торгово-экономических отношений. Р. Мередов также рассказал о реализации концепции председательства Туркменистана в ОЭС на 2021 год. По его словам, в рамках этой концепции выделен ряд ключевых задач, таких, как активизация инвестиционной деятельности в странах-членах, создание свободных торгово-экономических зон, формирование новых транспортных коридоров, налаживание партнерских отношений в области устойчивой энергетики.

В ходе заседания были рассмотрены доклад генерального секретаря ОЭС и рекомендации по региональным проектам ОЭС (на 2021-2022 годы), в котором изложены основные экономические достижения организации за отчетный период. Одной из основных тем дискуссий стали вопросы подготовки к предстоящему 15-му саммиту ОЭС. В этой связи состоялся обмен мнениями по проектам повестки дня саммита, а также документам, предполагаемым к подписанию в ходе нынешнего форума ОЭС.

По итогам заседания состоялась церемония подписания ряда документов, в том числе «Меморандума о взаимопонимании между Организацией экономического сотрудничества (ОЭС) и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН)».

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