В Ашхабаде состоялся бизнес-форум стран Организации экономического сотрудничества

В Ашхабаде накануне XV Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) состоялся бизнес-форум стран-участниц организации. В работе форума, прошедшего в гибридном формате, приняли участие свыше 170 делегатов, среди которых 40 иностранных и 138 туркменских представителей. Кроме того, более 270 участников из разных стран мира приняли участие в форуме посредством видеосвязи.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития партнерства бизнес-структур стран, входящих в ОЭС. Было отмечено, что государства-члены ОЭС обладают богатыми природными и человеческими ресурсами, имеют широкие возможности для расширения экономического взаимодействия в перспективе. В этой связи было подчеркнуто, что одной из главных задач ОЭС является поддержка инвестиционного партнерства. Также представители деловых кругов уделили особое внимание вопросам взаимодействия бизнесменов стран-членов ОЭС, их доступа к новым рынки, а также обмена передовым опытом и высокими технологиями.

В рамках форума прошли и двусторонние встречи, в ходе которых были обсуждены конкретные совместные проекты в топливно-энергетическом комплексе, химической индустрии, сельском хозяйстве, пищевой и текстильной промышленности, торговле и других сферах.

По итогам бизнес-встречи состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между железнодорожными администрациями Республики Казахстан, Туркменистана и Исламской Республики Иран по реализации грузового железнодорожного коридора KTИ (Казахстан – Туркменистан – Иран). Также были подписаны контракты на поставку продукции нефтегазового комплекса Туркменистана компаниям стран-участниц ОЭС на общую сумму свыше 11 миллионов долларов США и по экспортно-импортным операциям на общую сумму более 35 миллионов долларов США.

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