Президент Туркменистана провел переговоры с министром экономики Азербайджана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял министра экономики Азербайджанской Республики Микаила Джаббарова. В ходе переговоров стороны отметили высокий уровень межгосударственных отношений и большие перспективы их дальнейшего развития на ряде ключевых направлений, в том числе в торгово-экономической, топливно-энергетической и транспортной сферах.

Особый акцент был сделан на важности наращивания взаимодействия в сфере энергетики. Как отметил президент Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан и Азербайджан являются самодостаточными государствами, богатыми на углеводородные ресурсы, и выступают за диверсификацию их поставок на мировые рынки на паритетной основе, с учётом интересов производителей, транзитеров и потребителей. В этой связи туркменский лидер подчеркнул заинтересованность Ашхабада в совместной реализации энергетических проектов для обеспечения энергобезопасности в регионе, а также улучшения благосостояния народов двух стран.

Говоря о перспективах развития транспортно-коммуникационной сети в Центральной Азии и ее интеграции в международную транспортную инфраструктуру, глава Туркменистана отметил необходимость принятия совместных мер в этом направлении.

© TURKMENISTAN.RU, 2021