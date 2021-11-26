Туркменистан принял участие в заседании Совета глав правительств стран – членов ШОС

Заместитель председателя Кабинета минист­ров Сердар Бердымухамедов принял участие по видеосвязи в юбилейном, двадцатом заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС.

Выступая на встрече, вице-премьер отметил, что вопросы торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, создания высокотехнологичных производств, совершенствования структуры товарооборота между Туркменистаном и ШОС являются перспективными для долгосрочного взаимодействия.

По его словам, интересы Туркменистана и ШОС совпадают по стратегическим параметрам, необходимо перевести эти интересы в практическую плоскость, наполнить их реальным содержанием с выходом на перспективные, совместные проекты.

Вице-премьер особо отметил значительный потенциал взаимодействия в энергетической сфере, на транспорте, в торговле, инвестициях, промышленности, АПК, а также в области высоких технологий и инноваций.

В завершение своего выступления вице-премьер передал участникам ШОС приглашение президента Гурбангулы Бердымухамедова принять участие в Международной конференции министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, планируемой к проведению в Туркменистане совместно с ООН в апреле 2022 года.

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