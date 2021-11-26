Центральный банк Туркменистан выпустил памятные монеты в честь саммита лидеров ОЭС

Центральный банк Туркменистана выпустил золотые и серебряные монеты в честь проведения в Ашхабаде 28 ноября текущего года XV Саммита глав государств Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Данная встреча пройдет в туркменской столице в рамках туркменского председательства в ОЭС в 2021 году.

Номинал монет – 100 манатов. Они изготовлены из золота Au 916,7 и серебра Ag 925. Их вес - 39,94 грамма и 28,28 грамма, соответственно, диаметр – 38,61 мм.

На лицевой стороне монет изображён контур земного шара, в центре – символ ОЭС. В нижней части монеты – год выпуска «2021» и два восьмиугольных узора. На реверсе традиционно в центре изображен Государственный Герб Туркменистана.

К монетам прилагается сертификат Центробанка Туркменистана, гарантирующий их высокое качество.

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