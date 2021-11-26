Президент Туркменистана выразил соболезнование российской стороне по поводу трагедии на шахте «Листвяжная»

Посольство Туркменистана в Российской Федерации распространило пресс-релиз, в котором, в частности, сообщается, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил глубокие соболезнования в связи с трагической аварией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

«В этот трудный час, – говорится в телеграмме, направленной президенту России Владимиру Путину, – от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично прошу передать слова сопереживания и поддержки всем родным и близким погибших».

© TURKMENISTAN.RU, 2021