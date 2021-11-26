|26.11.21 08:19
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Президент Туркменистана выразил соболезнование российской стороне по поводу трагедии на шахте «Листвяжная»
Посольство Туркменистана в Российской Федерации распространило пресс-релиз, в котором, в частности, сообщается, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил глубокие соболезнования в связи с трагической аварией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
«В этот трудный час, – говорится в телеграмме, направленной президенту России Владимиру Путину, – от имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично прошу передать слова сопереживания и поддержки всем родным и близким погибших».
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