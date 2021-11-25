Делегация Туркменистана приняла участие в запуске новой программы ООН для Центральной Азии

Делегация Туркменистана в главе с замминистра иностранных дел страны Вепой Хаджиевым приняла участие в Ташкенте в церемонии подписания и запуска новой программы Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) для Центральной Азии на 2022-2025 годы. В ней также принял участие заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь УНП ООН Геда Фатхи Вали.

На церемонии было подчеркнуто, что запуск данной региональной программы позволит динамично наращивать потенциал правоохранительных органов стран Центральной Азии в противодействии коррупции, торговле людьми, незаконному обороту наркотиков и организованной преступности. Также была отмечена актуальность расширения сотрудничества в области противодействия таким вызовам современности, как киберпреступность, угрозы информационной и биологической безопасности.

Подчеркнув стратегический характер сотрудничества Туркменистана с ООН, глава туркменской делегации отметил, что Ашхабад, основываясь на концепции целостного подхода к вопросам безопасности и неделимости ее аспектов, особое внимание уделяет сотрудничеству с Управлением ООН по наркотикам и преступности. Было отмечено, что в настоящее время Туркменистан продолжает работу по региональной имплементации глобальной контртеррористической стратегии ООН, основываясь на положениях Ашхабадской декларации 2011 года и совместного плана действий по противодействию терроризму в Центральной Азии.

Он особо отметил системный и последовательный характер сотрудничества стран Центральной Азии с УНП ООН. «И сегодня мы в очередной раз это подтверждаем, подписывая совместно с УНП ООН региональную программу для стран Центральной Азии на 2022-2025 годы», – подчеркнул замглавы МИД Туркменистана.

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