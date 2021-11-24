Туркменско-российская торговля демонстрирует устойчивый рост

В текущем году стабильный рост демонстрирует туркменско-российское торговое сотрудничество. Как отмечают эксперты, объем экспорта туркменской продукции в Россию вырос на 92 процента по сравнению с 2020 годом и составил почти 680 миллионов долларов. Положительное сальдо торгового баланса Туркменистана в торговле с Россией – более 270 миллионов долларов.

Значительную часть в туркменско-российском товарообороте занимает продукция топливно-энергетического сектора экономики Туркменистана. В 2019 году с «Газпромом» был заключен контракт на пять лет: ежегодные поставки туркменского газа в Россию составляют 5,5 миллиардов кубометров.

Также в РФ экспортируется продукция переработки нефти и газа: авиационный керосин, нефтяной кокс, сжиженный газ, автобензин, дизельное топливо, мазут и полиэтилен.

Традиционно велик объем поставок в Россию туркменской текстильной продукции. Российские предприниматели регулярно закупают в Туркменистане хлопчатобумажную пряжу, джинсовую ткань и ковры ручной работы. Кроме того, налажен экспорт в Россию листового стекла, портландцемента и других стройматериалов. За последние годы значительно выросла доля экспорта в Россию плодоовощной продукции из Туркменистана. За 8 месяцев этого года Туркменистан поставил в Россию 32 тысячи тонн тепличных томатов, выйдя таким образом на четвертое место в списке поставщиков этих овощей в РФ.

В свою очередь Россия поставляет в Туркменистан машины, оборудование, транспорт, химическую продукцию, продовольствие, изделия из металла, сельскохозяйственное сырье, древесину. Также в Туркменистане работают более 200 российских компаний, принимающих участие в реализации ряда социально-экономических программ в стране.

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