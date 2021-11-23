На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 37 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 37 сделок на 30 миллионов 134 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана и Мальты приобрели авиационный керосин и сжиженный газ, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Бизнесмены из Турции, ОАЭ и Афганистана закупили техническую серу и сжиженный газ (ГК «Туркменгаз»). Помимо этого, коммерсантам из Афганистана были реализованы ковры ручной работы на 30 миллионов 134 тысячи долларов США.

За манатные средства предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана приобрели ковры ручной работы и шелк-сырец. Общая сумма сделок составила 13 миллионов 82 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили некондиционный полиэтилен (ГК «Туркменхимия»), ковры ручной работы и ПЭТ-упаковочную ленту на общую сумму 9 миллионов 315 тысяч манатов.

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