Туркменистан принял участие в переговорах в формате «ЕС – Центральная Азия»

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел страны Вепой Хаджиевым приняла участие во встрече в Душанбе руководителей внешнеполитических ведомств в формате «Европейский союз – Центральная Азия».

Участники встречи обсудили состояние и перспективы отношений между Евросоюзом и центральноазиатскими странами, ход реализации стратегии ЕС по Центральной Азии, а также обменялись мнениями по вопросам повышения эффективности межрегионального сотрудничества.

Говоря о целях и приоритетах, обозначенных на экономическом форуме «ЕС – Центральная Азия», прошедшем 5 ноября 2021 года в Бишкеке, глава туркменской делегации предложил разработать и согласовать последовательность совместных действий в экономической области. В качестве основных аспектов следующего экономического форума «ЕС – Центральная Азия» туркменская сторона выделила энергетику, промышленность, торговлю, транспорт и коммуникации. Также было высказано предложение о проведении этого форума в Туркменистане.

Отметив актуальность тесной кооперации в области транспорта, Хаджиев отметил своевременность созыва в 2022 году Международной конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которая будет проведена в Туркменистане под эгидой ООН.

Замглавы МИД Туркменистана подчеркнул важность интенсификации взаимодействия в области охраны окружающей среды, изменения климата, сохранения и рационального использования водных ресурсов. Руководитель туркменской делегации также пригласил участников нынешней встречи принять участие в Международном форуме мира и доверия, который пройдет 12 декабря 2021 года в Ашхабаде.

© TURKMENISTAN.RU, 2021