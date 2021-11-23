Состоялось онлайн-заседание туркменско-китайского комитета по сотрудничеству

Приоритетные вопросы развития двустороннего партнерства были обсуждены в ходе пятого онлайн-заседания Туркменско-китайского комитета по сотрудничеству. Переговоры провели сопредседатели комитета – вице-премьер правительства Туркменистана Сердар Бердымухамедов и член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн.

В ходе заседания стороны отметили эффективность взаимодействия Туркменистана и Китая в рамках многосторонней дипломатии, прежде всего в ООН и других международных организациях, а также в формате «Китай + Центральная Азия».

В ходе заседания особое внимание было уделено вопросам реализации договоренностей в нефтегазовой отрасли, в частности, связанным с экспортом туркменского природного газа в Китай.

По итогам переговоров стороны подписали программу о сотрудничестве между правительствами Туркменистана и КНР на 2021–2025 годы, соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной кибербезопасности, меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности и программу сотрудничества по расширению экономического партнерства между двумя странами.

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