Туркменистан и КНР обсудили вопросы развития партнерства в сфере добычи и транспортировки природного газа

Вопросы развития сотрудничества в сфере энергетики были рассмотрены на VII онлайн-заседании подкомитета по энергетическому сотрудничеству Туркмено-китайского межправительственного комитета.

Туркменистан на переговорах представлял государственный министр, председатель госконцерна «Туркменгаз» Батыр Аманов. Со стороны Китая вел переговоры директор Государственного энергетического управления КНР Чжан Цзяньхуа. Стороны рассмотрели вопросы, связанные с экспортом туркменского природного газа в Китай. Особое внимание было уделено увеличению объемов газовой торговли, освоению месторождений газа и расширению взаимодействия в финансировании совместных проектов.

Стороны также рассмотрели актуальные направления сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики и договорились продолжить тесное взаимодействие в этой области.

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