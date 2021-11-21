Туркменистан и Европейский банк реконструкции и развития расширяют взаимодействие

Приоритетные вопросы взаимодействия обсудили в ходе онлайн-переговоров делегации Туркменистана и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

От туркменской стороны во встрече приняли участие председатель Центрального банка Туркменистана Гадыргелди Мушшиков и замглавы МИД страны Вепа Хаджиев, делегацию ЕБРР возглавила управляющий директор по Центральной Азии Жужанна Харгитаи.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития взаимодействия туркменских финансово-кредитных учреждений и частных компаний с Европейским банком реконструкции и развития. Особое внимание было уделено проектам в области энергетики, транспорта, легкой промышленности, развития малого и среднего бизнеса, с учетом экологической составляющей.

В ходе встречи Жужанна Харгитаи подчеркнула готовность ЕБРР и далее оказывать содействие туркменской стороне согласно Страновой стратегии Европейского банка реконструкции и развития по Туркменистану на период 2019-2024 годов.

© TURKMENISTAN.RU, 2021