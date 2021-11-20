Президент Туркменистана принял участие в открытии отеля «Гарагум»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии открытия в Ашхабаде отеля с многопрофильным бизнес-центром «Гарагум».

Новый гостиничный комплекс построен турецкой компанией «Ронесанс Холдинг» рядом с международным аэропортом столицы за три года. В архитектуре отеля воплощен образ природной достопримечательности Туркменистана – пустыни Каракумы. Центральный и два боковых корпуса комплекса, соединенные между собой, повторяют очертания барханов, а золотистый цвет витражей, украшающих отель, напоминает цвет песков. В отеле 87 номеров, в том числе 17 стандартных, 8 семейных, 47 класса «люкс» и 15 «суперлюкс», рассчитанных в целом на 204 места. Также в комплекс входят 8 бизнес-центров, банкетный зал в форме белой туркменской юрты на 500 человек, ресторан на 150 мест, а также залы для проведения конференций, встреч высокого уровня.

Выступая на церемонии открытия, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что новый отель, вводимый в эксплуатацию в год 30-летия независимости страны, является достойным подарком к большому празднику. По словам главы государства, он стал 70-м крупным объектом, открытым в Туркменистане в нынешнем году.

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