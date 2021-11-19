Президент Туркменистана принял министра экономики Азербайджана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял министра экономики Азербайджанской Республики Микаила Чингиз оглы Джаббарова. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития межгосударственного взаимодействия в свете реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

На переговорах был подчеркнут стратегический характер двустороннего партнерства в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

В частности, было отмечено, что географическое положение двух государств-соседей создает благоприятные предпосылки для партнерства в реализации проектов по формированию трансконтинентальных транспортно-транзитных коридоров, обеспечивающих оптимальные маршруты транспортировки грузов.

Одной из ключевых тем обсуждения стали вопросы взаимодействия в энергетической сфере, являющейся стратегической для национальных экономик Туркменистана и Азербайджана. Стороны отметили, что развитие данного сектора для обоих государств, обладающих крупными месторождениями нефти и газа, выступает приоритетным направлением. Стороны высказались за наращивание традиционного сотрудничества в этой сфере, основанного на принципах равноправия и взаимной выгоды.

© TURKMENISTAN.RU, 2021