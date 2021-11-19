Президент Туркменистана принял участие в Международном форуме по северному экономическому сотрудничеству

Президент Гурбангулы Бердымухамедов выступил по видеосвязи с обращением к участникам Международного форума по северному экономическому сотрудничеству, прошедшего в Сеуле.

На повестку дня встречи высокого уровня, проведенной при участии Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и глав ряда государств, были вынесены приоритетные вопросы развития евразийского партнерства.

Выступая на форуме, президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан, будучи активным участником процессов развития на евразийском пространстве, поддерживает конструктивные взгляды и начинания, направленные на консолидацию международных усилий в достижении Целей устойчивого развития. Туркменский лидер отметил схожесть во многом подходов Ашхабада и Сеула к разработке и реализации программ и стратегий устойчивого развития.

Гурбангулы Бердымухамедов также отметил, что сегодня реальное положение дел требует совместного подхода в борьбе с пандемией для минимизации негативных социально-экономических и гуманитарных последствий, вызванных расширением ее масштабов.

Президент Туркменистана подчеркнул также актуальность сотрудничества в гуманитарной сфере. «Туркменистан и Республика Корея, располагающие большим потенциалом в этом направлении, смогут в ближайшем времени приступить к осуществлению новых совместных проектов, что станет весомым вкладом в реализацию «Новой северной политики», – заявил президент Туркменистана.

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